Действия судьи, отпустившего маршрутчика-педофила, рассмотрят на коллегии

СЕГОДНЯ 20:18 2019-03-22T20:21:53+03:00

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Решение судьи отменить арест маршрутчика Мамедова, подозреваемого в изнасиловании 13-летней школьницы в поселке Городище Волгоградской области, вызвало большой общественный резонанс. Не меньший, чем сам факт насилия над ребенком среди бела дня. Поводом для этого стало то, что прожившему более четверти века в России азербайджанцу не предоставили переводчика. А он «твоя моя не понимай». Хотя до этого прекрасно изъяснялся на русском. Следователи и прокуратура возбудили еще одно уголовное дело, и 22 марта суд снова избрал Мамедову меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО он пробудет до 1 мая 2019 года. А действия судьи Павла Булычева рассмотрит квалификационная коллегия Волгоградского областного суда. Об этом «КП-Волгоград» сообщил заместитель уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области Евгений Ковшиков.

- Мы будем инициировать рассмотрение этой ситуации и действий судьи, принявшего такое решение, на заседании квалификационной коллегии Волгоградского областного суда. С нашей точки зрения, основания отмены ареста являются формальными. Но ведь суд должен руководствоваться не только формальными правилами, но и собственным правосознанием, и понятием социальной справедливости. Суд все же должен быть менее зациклен на формальной стороне. Наш президент Владимир Путин говорил, что от формализма нужно переходить к делу. Поэтому мы считаем, что данная ситуация обязательно будет рассмотрена на квалификационной коллегии с приглашением уполномоченного по правам ребенка, - отметил член квалификационной коллегии Волгоградского областного суда Евгений Ковшиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/690063" frameborder="0"></iframe> Маршрутчика-педофила задержали за изнасилование 13-летней школьницы из Городище.

Напомним, Хаяла Мамедова задержали 1 февраля. В тот день маршрутчик на своей машине остановился рядом с 13-летней девочкой и попросил ее показать дорогу. Когда она села в машину, вывез в лесополосу и там надругался над ребенком. Поймали насильника через пару часов. Поначалу уроженец Азербайджана свою вину признавал. То говорил, что девочка ему взрослой девушкой показалась, потом – что его бес попутал. А теперь заявляет, что просто не понимал, что ему говорили.

ИСТОЧНИК KP.RU