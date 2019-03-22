2019-03-22T18:22:36+03:00
Авто

На трассе Сызрань – Саратов – Волгоград появится новая зона дорожного сервиса

Для комфорта водителей здесь будут работать гостиницы, кафе, автомойки и заправки
Светлана КИРИЛЛОВА
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В рамках Концепции развития дорожного сервиса в Российской Федерации на федеральных автомобильных дорогах страны в ближайшие годы появится более тридцати новых различных объектов дорожного сервиса. Как сообщает сайт «Росавтодор», это могут быть как отдельные объекты, так и многофункциональные зоны - заправочные и газозаправочные станции, места для отдыха, общепита, техобслуживания и автомойки. В общем, все что нужно для комфорта автомобилистов.

Хорошая новость для волгоградских автомобилистов заключается в том, что подобная зона в ближайшие два года появится и на 111 километре трассы Р-228 СызраньСаратов – Волгоград. Водители смогут в одном месте отдохнуть, перекусить, заправить или помыть машину. Как сообщили "КП-Волгоград" в Росавтодоре, ряд отдельных сервисных объектов например, АЗС и общепитов, откроется на других дорогах, например, М-7 «Волга» или Р-22 «Каспий».

ИСТОЧНИК KP.RU

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