2019-03-22T15:45:12+03:00
Общество

Сильный ветер несет в Волгоградскую область дождь и мокрый снег

Дорожные службы привели в режим повышенной готовности
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Непогода продержится в регионе вплоть до 25 марта.Непогода продержится в регионе вплоть до 25 марта.
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Не успели волгоградцы порадоваться весеннему солнышку, как в регион опять вернулся холод. К 22 марта в Волгограде температура воздуха опустилась до плюс 5 градусов и задул сильный ветер. И, судя по прогнозу, в ближайшие дни тепла не ждите. По данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль автодорог, с 22 по 25 марта на территории Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Тамбовской и Рязанской областей ожидаются дождь и мокрый снег. Ко всему этому добавится ветер, порывы которого будут достигать до 18 метров в секунду. Днем возможен туман.

ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, которое отвечает за содержание трасс в Волгоградской области, уже перешло в режим повышенной готовности.

- Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме. Для обеспечения бесперебойного движения на трассы вывели в общей сложности 204 единицы техники (37 единиц в Ростовской области, 42 в Волгоградской, 3 в Воронежской области, 14 в Рязанской и 39 в Тамбовской). Их количество может быть увеличено согласно ситуации на дорогах, - сообщают в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Водителей призывают в такую погоду неукоснительно соблюдать ПДД, не превышать скорость и не мешать работе дорожной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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