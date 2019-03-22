2019-03-22T14:34:33+03:00
Общество

Обвиняемый в педофилии маршрутчик из Волгограда заявил в суде, что не понимает переводчика

Городищенский суд выбирает меру пресечения насильнику школьницы
Екатерина МАЛИНИНА
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Мамедов прятал лицо от камер.Мамедов прятал лицо от камер.Фото: Екатерина МАЛИНИНА
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22 марта в 14.00 в Городищенский районный суд снова привезли Мамедова – водителя маршрутки, задержанного за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки. 1 февраля этого года Хайал Мамедов заманил в лесополосу 13-летнюю школьницу и надругался над ней. Его задержали в тот же день, а 2 февраля арестовали. Все были уверены, что он так и будет находиться под стражей на время следствия, однако адвокат водителя решила опротестовать решение суда. И ей это удалось. 21 марта облсуд признал, что подсудимого лишили права на защиту. И освободил его. Чтобы не выпускать обвиняемого по тяжкой статье на улицу, следователи возбудили дело еще по одному эпизоду. И сегодня Мамедову снова избирают меру пресечения.

На этот раз сделали все по всем правилам: в суд пригласили переводчика. Обвиняемый приехал вместе со своим адвокатом – его защищает женщина. Но Мамедов снова начал ломать комедию. Теперь мужчина, который живет в России с 90-х годов и тогда же получил гражданство, не только заявляет, что не знает русского языка, а еще и не понимает своего переводчика.

- Я понимаю переводчика, но не совсем, - заявил Мамедов. В судебном заседании пришлось объявить перерыв – следователи ищут нового переводчика с азербайджанского на русский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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