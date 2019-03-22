2019-03-22T13:31:34+03:00
Недвижимость

Новую котельную строят в Волгограде

Блочно-модульная котельная (БМК) появится на улице Асланова в Краснооктябрьском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В котельной установили современное оборудование. Фото: КТВ котельной установили современное оборудование. Фото: КТ
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Зданий с централизованным отоплением в микрорайоне «новостройка» Краснооктябрьского района Волгограда немного. Среди частного сектора стоят школа и пятиэтажный жилой дом. Раньше они получали тепло от ведомственной котельной. Но ее владелец решил, что это нерентабельно. Вскоре обслуживать два этих здания будет новая блочно-модульная котельная на улице Асланова. Строят ее в рамках инвестиционной программы «Концессии теплоснабжения». Начнет работать «блочка» уже в следующем отопительном сезоне - осенью этого года.

- Каркас котельной уже построили, установили основное тепломеханическое оборудование, в том числе котлы и насосы. Чтобы подвести тепло от котельной к домам осталось проложить около 180 метров труб, - сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании.

Напомним, это уже шестая БМК, которую строят в Волгограде концессии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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