2019-03-22T13:29:02+03:00
Общество

Андрей Бочаров раскритиковал местных глав за неумение общаться с жителями

И посоветовал им почаще устраивать встречи с населением
Светлана КИРИЛЛОВА
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Андрей Бочаров в конце недели позвал на встречу глав администраций районов и поселений, а также депутатов из области: обсудить с ними развитие приоритетных и национальных проектов, которые властям придется выполнять в регионе в ближайшие годы.

Губернатор поблагодарил коллег за умение выявлять проблемы на уровне каждого муниципального образования, но выдал и порцию критики. Например, по мнению Бочарова, местным властям необходимо учиться выстраивать диалог с жителями и активнее вовлекать волгоградцев в реализацию национальных и приоритетных проектов на территории региона. Новые задачи нужно выполнить до 2024 года.

По словам главы области, необходимо активизировать встречи с людьми во всех населенных пунктах, чтобы максимально включить поселения в различные программы и обеспечить полное финансирование. В ближайшее время власти намерены построить объездную дорогу и реализовать ряд масштабных проектов в сфере АПК, промышленности и здравоохранения. Кроме того, по данным сайта администрации области, на территории разных муниципалитетов планируется построить и реконструировать около тысячи объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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