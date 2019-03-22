70 тысяч в месяц: волгоградские таксисты получают в два раза больше средней зарплаты по региону

СЕГОДНЯ 13:06 2019-03-22T13:06:24+03:00

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Ко Дню таксиста, который отмечается 22 марта, сайт «Авито» подготовил статистику, в которой привел примечательные факты о волгоградских водителях. Согласно данным исследования, Волгоград вышел на первое место по увеличению спроса на таксистов среди 23 городов, оставив далеко позади даже Москву и Санкт-Петербург. По сравнению с 2017 годом в 2018 спрос на водителей вырос сразу на 83%.

Удивляет и зарплата, которую получают сотрудники такси в городе-герое. Средняя цифра в 2019 году – 71 915 рублей. И этот показатель по сравнению с 2018 вырос на 3%. По величине дохода местные водители заняли двенадцатую строчку, уступив не только столицам, но и, например, Краснодару, Уфе и Саратову. Кстати, заявленная в вакансиях зарплата выше среднемесячных доходов по региону на январь 2019 в два раза: согласно сведениям Волгоградстата, работники волгоградских организаций получают 29684 рубля.

При этом авторы «автомобильной» статистики оговариваются, что реальный уровень дохода может значительно отличаться в большую или меньшую сторону и зависит от многих факторов. Например, от того, сколько часов отработает водитель, или является ли автомобиль его собственностью. Кроме того, заявленная в вакансии сумма выдается работнику при выполнении целого ряда условий, хотя бы закрытия месячного плана.

КСТАТИ

Самую большую зарплату статистики прочат московским водителям. Согласно сведениям «Авито» они зарабатывают 85310 рублей в месяц, что на деле не намного больше, чем у коллег-волгоградцев. Меньше всего получают таксисты в Ижевске. Их труд оценивается «всего» в 57771 рубль.

ИСТОЧНИК KP.RU