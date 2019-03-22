Волгоградец застрелил беременную лосиху

СЕГОДНЯ 11:58 2019-03-22T12:02:19+03:00

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25-летнему волгоградцу грозит до шести месяцев лишения свободы за то, что он убил лосиху. Застрелил в упор. А лосиха, между прочим, вынашивала малыша.

Случилась эта неприятная история 21 марта в Михайловском районе Волгоградской области. Инспектор охраны окружающей среды и участковый полиции как раз обходили территорию охотничьего угодья «Безыменское», когда услышали выстрелы. Стали выяснять, откуда «прилетело», и вышли на 25-летнего жителем одного их хуторов Михайловского района. Его задержали до выяснения обстоятельств. А когда наведались к нему в дом, увидели на подворье уже разделанную тушу беременной лосихи.

- Мужчина стал оправдываться. Мол, он просто ехал на тракторе по территории охотничьего угодья, когда на него из леса выбежала лосиха. Уверяет, что застрелил ее, боясь, что животное на него нападет, - рассказывают об инциденте в ГУ МВД по Волгоградской области.

Тушу «горе-охотник» решил не выбрасывать, а забрать домой на мясо.

- Сумму ущерб устанавливаем. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная охота». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией настоящей статьи, составляет арест сроком до 6 месяцев, - уточняют «КП-Волгоград» в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU