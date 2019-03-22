Петра Зайченко похоронят рядом с супругой в Волгограде

СЕГОДНЯ 10:42 2019-03-22T10:56:24+03:00

Петр Зайченко ушел из жизни 21 марта, не дожив до своего 76-летия всего неделю. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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Известного актера кино и театра Петра Зайченко похоронят в Волгограде рядом с его женой, которая умерла два года назад. Супруга покоится на Верхнезареченском кладбище. Именно после ее ухода Зайченко и потерял интерес к жизни.

- Похороны будут в субботу, - уточнила «КП-Волгоград» внучка скончавшегося актера Ксения Амирова.

А вот время прощания с актером еще уточняют.

Напомним, Петр Зайцев умер 21 марта 2019-го, не дожив до своего 76-летия всего неделю. В последний месяц он был очень слаб, с инфарктом он поступил в Волгоградскую областную больницу. Там и скончался.

Петр Зайченко попал в кино уже в сорокалетнем возрасте. Он успел сняться в 59-ти кинокартинах. Самая известная его роль – старика-старовера в фильме «Сибирь. Монамур», за которую он получил приз за лучшую роль. Лента получила семьдесят призов на международных и отечественных кинофестивалях.

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ИСТОЧНИК KP.RU