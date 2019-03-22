Троих маршрутчиков, перекрывших в Волгограде дорогу в знак протеста, арестовали

СЕГОДНЯ 10:23 2019-03-22T10:53:26+03:00

Маршрутчики перекрыли Первую продольную как раз в час пик, собрав огромную пробку в центре Волгограда.

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Три маршрутчика, которые решили устроить митинг в центре Волгограда и перекрыли в час-пик главную улицу города, отправятся за решетку. Такое решение принял суд. Правда, пока в качестве административного наказания.

- Одного перевозчика арестовали на трое суток (административный арест), еще два его коллеги проведут за решеткой сутки. Им наказание уменьшили, учитывая их раскаяние в содеянном, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Напомним, в среду 20 марта, маршрутчики заблокировали движение в центре Волгограда: своими «ГАЗелями» они перекрыли Первую продольную магистраль на пересечении с улицей Краснознаменской. Таким образом, они бастовали против усиленного контроля и того, что их машинам не разрешают работать на перевозке пассажиров. Однако, в полиции, куда увезли митингующих, маршрутчики заявили, что их машины просто сломались – все четыре одновременно и в одном месте.

На нарушителей уже завели дело по статье «блокировка транспортных средств». И грозит им теперь кроме ареста еще и немаленький штраф – от 50 до 100 тысяч рублей.

Официальное заявление по незаконному митингу в Волгограде 20.03.2019 г.!!!!.

ИСТОЧНИК KP.RU