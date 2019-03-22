На трассе Волгоград-Астрахань в лобовом столкновении автовоза и «Лады» погиб водитель
Жуткая авария произошла вчера вечером на трассе «Волгоград-Астрахань». Лоб в лоб здесь столкнулись легковушка и грузовик. К сожалению, водитель «Лады» пятнадцатой модели погиб на месте.
Случилось это примерно в 21.35 у села Тамбовка на 320-м километре трассы. 55-летний водитель легковушки пошел на обгон и вылетел на встречную полосу. К сожалению, он не оценил безопасность маневра, и лоб в лоб врезался в автовоз, который следовал во встречном направлении. Груженый новыми машинами автовоз «Scania» буквально смял «Ладу». От отечественной машины осталась лишь груда железа. Спасти водителя не представлялось возможным.
- Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии. По факту аварии проводится процессуальная проверка. Известно, что за рулем грузовика находился 54-летний житель Ульяновской области, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.
ИСТОЧНИК KP.RU