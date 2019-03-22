2019-03-22T10:05:55+03:00
Происшествия

На трассе Волгоград-Астрахань в лобовом столкновении автовоза и «Лады» погиб водитель

За рулем «Лады» был 55-летний астраханец
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Лада вылетела на встречную полосу. Фото ГУ МВД по Астраханской области.Лада вылетела на встречную полосу. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
Изменить размер текста:

Жуткая авария произошла вчера вечером на трассе «Волгоград-Астрахань». Лоб в лоб здесь столкнулись легковушка и грузовик. К сожалению, водитель «Лады» пятнадцатой модели погиб на месте.

Случилось это примерно в 21.35 у села Тамбовка на 320-м километре трассы. 55-летний водитель легковушки пошел на обгон и вылетел на встречную полосу. К сожалению, он не оценил безопасность маневра, и лоб в лоб врезался в автовоз, который следовал во встречном направлении. Груженый новыми машинами автовоз «Scania» буквально смял «Ладу». От отечественной машины осталась лишь груда железа. Спасти водителя не представлялось возможным.

- Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии. По факту аварии проводится процессуальная проверка. Известно, что за рулем грузовика находился 54-летний житель Ульяновской области, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24