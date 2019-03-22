За сутки в Волгограде под колеса попали два ребенка и четыре женщины: одна погибла

СЕГОДНЯ 09:40 2019-03-22T09:43:09+03:00

Два ДТП с пешеходами произошло в Волжском, два – в Красноармейском районе

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Сотни, тысячи раз напоминают пешеходам о необходимости быть предельно внимательными на дорогах, но с наступлением весны опять печальная статистика ползет вверх. Только за последние сутки в Волгоградской области под колесами оказались шестеро: четыре женщины и два ребенка. Одна волгоградка скончалась от полученных травм. Это случилось в Красноармейском районе Волгограда примерно в восемь вечера. 40-летний водитель «ВАЗ-21154» ехал по улице Довженко, и не увидел в темноте женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Удар оказался настолько сильным, что пешеход получила травмы не совместимые с жизнью.

Там же на юге Волгограда в шесть часов утра сбили еще двух женщин – 60 и 62 лет, которая также перебегали через дорогу по улице Лазоревой в неположенном месте. С травмами их увезли в больницу.

Еще двоих пешеходов доставили в больницу из Волжского. Днем – в 14.25 водитель «Хендэ Солярис» сбил на улице Карбышева 75-летнюю женщину на «зебре». А в 16.20 под колесами оказался 12-летний школьник. Мальчишка решил сократить путь и перебежать в неположенном месте, а 39-летняя автоледи на «Шкода Рапид» не успела вовремя затормозить.

- В результате ДТП несовершеннолетний пешеход госпитализирован, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU