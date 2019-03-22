Волгоградца с костылем, ограбившего ювелирный магазин, посадили на 8 лет в колонию

СЕГОДНЯ 09:17 2019-03-22T11:07:46+03:00

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В городе Котово Волгоградской области суд вынес приговор 58-летнему жителю Михайловки Виктору Рыжову: его отправили в колонию особого режима на 8,5 лет. Суровый вердикт мужчина получил за ограбление. Причем ограбил он не что-либо, а ювелирный магазин. Вынес драгоценностей более, чем на 1 миллион рублей.

Судя по установленным в суде фактам, Рыжов планировал ограбление тщательно и заранее. Он присматривался к магазину, разведывал пути отхода. А чтобы не привлекать внимание, на ограбление прихватил с собой не только пистолет, но и… костыль.

Было это 17 октября 2018-го. Мужчина приехал в Котово, в парке надел на лицо медицинскую маску, перевязал бинтом ногу и на костылях пришел в ювелирный магазин. Он приставил пистолет к продавцу и, угрожая, забрал драгоценности.

- Несмотря на то, что в магазине сработала сигнализация и заблокировались двери, мужчина скрылся через окно. Однако вскоре его задержали сотрудники полиции. У него изъяли «ювелирку» и два травматических пистолета, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Рыжова признали виновным по статье «разбой, совершенный с угрозой применения опасного для жизни насилия, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере».

- Свою вину он полностью признал. Приговор в законную силу не вступил, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU