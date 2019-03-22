26 и 27 марта волгоградские электрички до аэропорта поедут по новому расписанию

СЕГОДНЯ 08:52 2019-03-22T08:52:15+03:00

Следите за изменениями в расписании. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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На станции Гумрак снова проводятся ремонтные работы. В связи с этим изменится расписание для городских поездов, курсирующих по маршрутам Шпалопропитка-Аэропорт-Шпалопропитка.

26 и 27 марта сократится маршрут следования нескольких электричек. Официальный сайт Приволжской железной дороги сообщает о следующих изменениях.

Состав № 6708/6707 проследует по маршруту Шпалопропитка – Волгоград-1. Со станции Шпалопропитка поезд отправится в 15:08. На остановке Волгоград-1 электричка ожидается в 15:58.

Поезд № 6712/6711 довезет пассажиров от Шпалопропитки до «Первого Волгограда». Состав поедет от Шпалопропитки в 17:50. Ориентировочное время прибытия на Волгоград-1 – 18:40.

Электричка № 6726/6725 также поедет от Шпалопропитки до станции Волгоград-1. От Шпалопропитки поезд отправится в 18:28. На станцию Волгоград-1 пассажиры приедут в 19:20.

Состав № 6746/6745 поедет в обратном направлении – от станции Волгоград-1 до Шпалопропитки. Отправление от «Первого Волгограда» ожидается в 20:51, прибытие на конечную станцию Шпалопропитка – в 21:41.

Поезд № 6736/6735 отвезет горожан от станции Волгоград-1 до Шпалопропитки. С «Первого» электричка тронется в 21:19, на станции Шпалопропитка пассажиры окажутся в 22:09.

За более подробной информацией ПривЖД просит пассажиров обращаться на официальные сайты компании, в билетные кассы и приложение «Пригород».

ИСТОЧНИК KP.RU