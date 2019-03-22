В Волгограде больше всего требуются охранники, водители и повара

СЕГОДНЯ 08:46 2019-03-22T08:46:54+03:00

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Центр занятости Волгограда опубликовал рейтинг самых востребованных у работодателя профессий. И оказалось, что в почете совсем не юристы, журналисты и инженеры, на кого пытаются выучиться выпускники, а охранники. По городу 456 подобных вакансий. Средняя зарплата на них - 16 тысяч рублей. На второе место попали продавцы. Они получают чуть больше 20 тысяч рублей. Подсобных рабочих требуется 256 на зарплату в 18 тысяч рублей. Нужны и водители. Правда, зарплата также совсем небольшая – 23 тысяч рублей. Достаточно легко найти место для повара на 24 тысячи рублей. Для них есть 139 вакансий.

Удивительно, но озвученную Волгоградстатом среднюю зарплату предлагают только бурильщикам, электросварщикам и бетонщикам. Для большинства опубликованных центром занятости профессий высшее образование совсем не требуется, а лишь среднее специальное. Правда, сами работодатели так не думают и спрашивают диплом вуза даже при устройстве обычным продавцом.

ИСТОЧНИК KP.RU