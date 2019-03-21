2019-03-21T20:15:40+03:00
Общество

Облдума решила не запрещать волгоградцам митинговать у остановок общественного транспорта

Депутаты не поддержали инициативу Волжской гордумы
Юлия Данильченко
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Сегодня, 21 марта, депутаты Волгоградской думы рассмотрели инициативу коллег из города-спутника, которые предложили внести поправки в закон о митингах. Волжские депутаты озвучили идею внести изменения в областной закон и запретить горожанам устраивать акции протеста вблизи остановок общественного транспорта.

- Авторы проекта инициировали установить запрет на проведение митингов, собраний и других массовых акций на территории остановок общественного транспорта и в радиусе 100 метров от них, - рассказали КП-Волгоград в облдуме.

Такой взгляд депутаты не разделили. Поддерживать инициативу не стала прокуратура, органы исполнительной и законодательной власти. На заседании отметили, что «может повлечь нарушение прав граждан на проведение митингов, собраний и других массовых акций в ранее специально отведенных для этого местах».

ИСТОЧНИК KP.RU

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