2019-03-21T20:56:31+03:00
Общество

Два детсада на 280 мест построят в Волгограде

На сайте госзакупок проводятся аукционы по поиску подрядчиков
Юлия Данильченко
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Детские сады по улице имени Кирова в Кировском районе и на улице Героев Шипки в Тракторозаводском районе Волгограда планировали построить еще в 2011 году, но тогда ничего не вышло: ошибки на стадии проектирования застопорили всю работу. Но в 2019-ом реализовать идею взялись заново: власти уже объявили аукционы. Как только выберут подрядчика, учреждения для дошколят примут 280 детишек.

- В зданиях разместятся помещения для работы дошкольных и ясельных групп, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, пищеблок, служебно-бытовые и административно-методические помещения и другие. Прилегающая территория подлежит комплексному благоустройству с озеленением, устройством детских игровых зон, прогулочных террас, физкультурной площадки, - рассказали КП-Волгоград в мэрии.

В последующие пять лет в Волгоградской области построят 25 детских садов, из них четыре в городе-герое. Это обеспечит стопроцентную доступность дошкольного образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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