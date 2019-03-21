Два детсада на 280 мест построят в Волгограде
Детские сады по улице имени Кирова в Кировском районе и на улице Героев Шипки в Тракторозаводском районе Волгограда планировали построить еще в 2011 году, но тогда ничего не вышло: ошибки на стадии проектирования застопорили всю работу. Но в 2019-ом реализовать идею взялись заново: власти уже объявили аукционы. Как только выберут подрядчика, учреждения для дошколят примут 280 детишек.
- В зданиях разместятся помещения для работы дошкольных и ясельных групп, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, пищеблок, служебно-бытовые и административно-методические помещения и другие. Прилегающая территория подлежит комплексному благоустройству с озеленением, устройством детских игровых зон, прогулочных террас, физкультурной площадки, - рассказали КП-Волгоград в мэрии.
В последующие пять лет в Волгоградской области построят 25 детских садов, из них четыре в городе-герое. Это обеспечит стопроцентную доступность дошкольного образования.
ИСТОЧНИК KP.RU