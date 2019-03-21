Губернатор Андрей Бочаров выразил соболезнования родным Петра Зайченко

СЕГОДНЯ 18:48 2019-03-21T18:48:51+03:00

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Андрей Бочаров принес соболезнования родным и близким Петра Зайченко, ушедшего из жизни 21 марта в десять часов утра.

- Губернатор Волгоградской области выразил глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни советского и российского актёра театра и кино, заслуженного артиста Российской Федерации Петра Петровича Зайченко. Петра Петровича Зайченко не стало сегодня, 21 марта, — заслуженному артисту Российской Федерации, запомнившемуся зрителям яркими ролями в театре и кино, было 75 лет, - сообщают в пресс-службе областной администрации.

Напомним, Петр Петрович попал в реанимационное отделение ночью 8 февраля 2019 года. У него случился инфаркт. Больше месяца любимый всеми артист провел в палате интенсивной терапии, родственники планировали забирать его домой, но не успели –врачи сообщили ужасное известие.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Петр ЗАЙЧЕНКО родился 1 апреля 1943 года в хуторе Кайсацкий Волгоградской области. Окончил Саратовское театральное училище им. Слонова (учился с Олегом Янковским), недолго служил в Волгоградском драмтеатре. Первой ролью в кино стал сержант Пухов в «Параде планет». В его активе более 50 картин. В 1998 году получил звание заслуженного артиста России. Лауреат приза "За лучшую мужскую роль" на Международном кинофестивале в Испании (за фильм "Крапачук").

ЛУЧШИЕ РОЛИ

«Парад планет», 1984, Иван Пухов

«Такси-блюз», 1990, Шлыков

«Мусульманин», 1995, Павел Петрович

«Тарас Бульба», 2009, Метелица

«Дом», 2011, Алексей Иванович Шаманов

«Сибирь. Монамур», 2011, дед Иван

ИСТОЧНИК KP.RU