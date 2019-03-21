2019-03-21T18:16:21+03:00
Общество

Дорожные бригады благоустраивают тротуары вокруг новых остановок в Волгограде

Сейчас работы идут в южной части города-героя
Юлия Данильченко
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Новые остановки общественного транспорта стали появляться в Волгограде еще до чемпионата мира по футболу. За это время городские власти установили почти сотню павильонов. В 2019-ом работа продолжаются: в Советском районе уже стоят 27 остановок из 32-х. Но монтаж – лишь начало. В мэрии обещают, что территорию вокруг также благоустроят.

- Сейчас мы производим укладку асфальтобетонного покрытия вокруг новых остановочных павильонов в Советском районе, далее работу продолжим в Кировском и Красноармейском районе, - рассказал начальник участка МУП «ДСЭР Советского района» Евгений Панфилов. – На завершающем этапе остановочные пункты совместно с павильоном будут помыты от пыли и грязи.

В планах еще 70 павильонов. Из них 19 появятся в Тракторозаводском районе, 14 штук установят в Дзержинском и Центральном, 7 – в Краснооктябрьском районе. Дорожные бригады проведут комплексную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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