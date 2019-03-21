2019-03-21T16:19:49+03:00
Происшествия

В Волгограде сотрудника военкомата, бравшего взятки от призывников, отправили в колонию

Также осужденный заплатит в бюджет 850 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Тракторозаводской суд Волгограда отправил в колонию бывшего сотрудника военкомата. Брегей был начальником отдела подготовки и призыва в военкомате Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов. Его поймали на взятках. За определенную сумму он «освобождал» призывников от прохождения воинской службы. За что теперь и поплатился.

Суд приговорил Брегея в 1 году колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Кроме того, он заплатит в бюджет 850 тысяч рублей.

Вместе с ним на скамье подсудимых оказался и бывший сотрудник этого же военкомата Емельянов. Его осудили по статье «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана». И, учитывая смягчающие обстоятельства, вынесли вердикт – ограничить ему свободу на 1 год. То есть он не имеет права в этот срок покидать пределы Волжского, а также менять место жительства.

- Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, - уточняют «КП-Волгоград» в Тракторозаводском райсуде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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