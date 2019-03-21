Александр Кравченко: В Волгоградской области не хватает полицейских

СЕГОДНЯ 16:00 2019-03-21T16:00:48+03:00

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Это доклад перед народными избранниками вполне традиционный, но от этого не менее информативный. Александр Кравченко озвучил цифры по уровню преступности, рассказал, как дела обстоят в самой полиции и чем запомнился сотрудникам 2018 год.

Снизилось количество изнасилований, тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, грабежей, мошенничеств и краж. Чаще стали ловить тех, кто распространяет наркотики, кто организует притоны. Больше времени стали уделять подросткам, отсюда и позитивная динамика по совершенным ими преступлениям. Чаще стали проверять и исполнение миграционного законодательства. За 2018 год выдворили за пределы страны в три раза больше мигрантов, чем в 2017 – 1317 человек. Также можно гордиться и количеством пойманных коррупционеров и всех, кто причастен к подобным преступлениям.

Но непростая ситуация по обстановке на волгоградских дорогах. Хотя количество ДТП снизилось, стало больше пострадавших. Особенно много детей. За год в авариях погибли 17 несовершеннолетних (+88 процентов), 381 ребенок попал в больницу с травмами.

Может быть, цифры были бы немного другими, если бы в полиции было больше людей.

- Некомплект личного состава увеличился до 7,5 процента. Из полиции уволились около 800 сотрудников, большая часть по выслуге лет, на службу приняли лишь 598 волгоградцев, - доложил Александр Кравченко.

Причин тому несколько: одинаковая на протяжении нескольких лет зарплата – при растущей инфляции, пенсионная реформа, которая «сподвигла» многих полицейских уйти по выслуге лет, большая нагрузка, высокие требования к физическому состоянию кандидатов в полицейские.

Не забыл руководитель главка рассказать и о самом крупном мероприятии для Волгоградской области в прошлом году. Отзывчивость полицейских в Волгограде отметили многие иностранцы. Кому-то они помогали найти телефон, заблудившихся провожали до гостиниц, улыбались чаще, чем обычно. В итоге, обошлось без ЧП. Так что хорошее мнение о ЧМ-2018 в том числе и заслуга полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU