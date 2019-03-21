В Волгограде впервые пройдет фестиваль постной кухни

СЕГОДНЯ 15:56 2019-03-21T15:56:10+03:00

Волгоградцам не только покажут постное разнообразие, но еще и покажут, как эти блюда готовить

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В этом году в Волгограде впервые решили провести фестиваль постной кухни. Инициаторами выступили представители Волгоградской и Камышинской епархий. Так они пытаются возрождать в регионе традиции постной кухни.

Пройдет фестиваль 5-6 апреля в рамках Всероссийской православной выставки-ярмарки «Царицын Православный». Место проведения - выставочный комплекс «ВолгоградЭКСПО».

Фестиваль будет проходить два дня. В первый день участники будут презентовать свои постные блюда. Здесь будут и холодные закуски, первые и вторые блюдами, выпечка, блюда из овощей, круп, муки, фруктов, ягод, меда и орехов. При этом сервироваться они будут по всем правилам постного стола. В конце дня выберут финалистов. Оценивать будут по внешнему виду, оригинальному содержанию, сочетанию ингредиентов, ну и, конечно, по вкусовым качествам.

Во второй день – 6 апреля - финалисты будут соревноваться и демонстрировать приготовление постных холодных закусок на площадке фестиваля.

- После завершения работы жюри все блюда можно будет приобрести, - уточняют в Волгоградской епархии. - Участвовать в фестивале постной кухни могут монастыри, приходы храмов, предприятия общественного питания, гостиницы и рестораны. Оргвзносы не предусмотрены. Уже сейчас о своем участии заявили представители всех трех епархий Волгоградской митрополии.

ИСТОЧНИК KP.RU