Треть домов Волгограда перешли на прямые договоры с концессиями
Уголовные дела на руководителей управляющих компаний, которые уводили налево коммунальные деньги, в Волгограде не редкость. Поэтому горожане все чаще переходят на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями и платят за холодную и горячую воду, тепло и водоотведение напрямую поставщикам. По данным компаний, предпочли такую схему уже больше трети домов Волгограда. Прямой договор с «Концессиями теплоснабжения» заключили жильцы 2011 домов, а с «Концессиями водоснабжения» - 1858 многоэтажек.
Чаще всего решение о переходе принимают жильцы на общем собрании собственников.
- Лидерами в этом плане стали Красноармейский и Краснооктябрьский районы города, - сообщили «КП-Волгоград» в концессиях.
Но почти половина домов переходит на прямые договоры по инициативе УК или ТСЖ, если у тех имеется солидный долг перед ресурсниками. По теплу такая история в 723 домах Волгограда, по воде - в 767.
ИСТОЧНИК KP.RU