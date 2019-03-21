Треть домов Волгограда перешли на прямые договоры с концессиями

СЕГОДНЯ 15:55 2019-03-21T15:55:43+03:00

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Уголовные дела на руководителей управляющих компаний, которые уводили налево коммунальные деньги, в Волгограде не редкость. Поэтому горожане все чаще переходят на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями и платят за холодную и горячую воду, тепло и водоотведение напрямую поставщикам. По данным компаний, предпочли такую схему уже больше трети домов Волгограда. Прямой договор с «Концессиями теплоснабжения» заключили жильцы 2011 домов, а с «Концессиями водоснабжения» - 1858 многоэтажек.

Чаще всего решение о переходе принимают жильцы на общем собрании собственников.

- Лидерами в этом плане стали Красноармейский и Краснооктябрьский районы города, - сообщили «КП-Волгоград» в концессиях.

Но почти половина домов переходит на прямые договоры по инициативе УК или ТСЖ, если у тех имеется солидный долг перед ресурсниками. По теплу такая история в 723 домах Волгограда, по воде - в 767.

ИСТОЧНИК KP.RU