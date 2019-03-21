2019-03-21T15:27:58+03:00
Общество

В Волгограде перед капремонтом подлатают дорогу на Водстрой

Масштабный ремонт участка Третьей продольной магистрали от Городищенской от птицефабрики до поселка начнется в мае
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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После зимы те дороги в Волгограде, которые не ремонтировались последние лет пять, стали просто непроездными. В их числе улица Нежданова, которую сейчас экстренно латают муниципальное дорожное предприятие, а также участок Третьей продольной магистрали - от Городищенской от птицефабрики до поселка Водстрой. Последний не ремонтировался вообще уже десять лет. В этом году здесь наконец-то сделают капитальный ремонт. К нему приступят в мае. А чтобы до этого времени обеспечить водителям хоть какие-то условия для беспрепятственного проезда, решили подлатать.

- В этом году (чуть позже) дорогу полностью обновят: отфрезеруют изношенное дорожное полотно, уложат два слоя покрытия (верхний -щебеночно-мастичного асфальтобетона). Кроме того, здесь обновят разметку и установят камеры видеонаблюдения, - уточняют в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

В областной администрации подчеркивают, что данный участок дороги – 5,5 километра - будут ремонтировать в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», деньги на который выделяют из госбюджета. Всего по этому проекту в регионе в 2019 году планируют отремонтировать 196,8 километра дорог, из них 34 километра — в волгоградской агломерации, 16 - в волжской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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