2019-03-21T15:02:47+03:00
Происшествия

Врача-взяточницу из Волжского суд заставил вернуть государству двести тысяч рублей

Медика приговорили к 3,5 годам колонии общего режима
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Бывшего врача ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Волгоградской области» Татьяну Телятникову поймали на взятках еще в прошлом году. Завели дело, и уже даже осудили. Как установили в суде, женщина, пользуясь своим положением, за определенную сумму денег выдавала людям инвалидности, которые даже не имели на то оснований. За год она так «заработала» 210 тысяч рублей. Волжский суд признал Телятникову виновной в семи эпизодах получения взятки, и приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы.

Но остался не закрытым вопрос денег. Волгоградская областная прокуратура подала иск в суд с требованием взыскать в бюджет с Телятниковой 210 тысяч рублей, которые она незаконно получила.

- Волжский городской суд удовлетворил иск прокуратуры. На данный момент Телятникова уже оплатила в бюджет 210 тысяч рублей, - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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