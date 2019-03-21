2019-03-21T14:45:23+03:00
Происшествия

В Волгограде бывшего гаишника отправили в колонию за подставные аварии ради страховок

Бывшего инспектора ДПС лишили свободы на три года
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Еще одного участника преступной группировки, которая занималась в Волгограде подставными ДТП, отправили за решетку. Сегодня, 21 марта, Центральный суд Волгограда приговорил бывшего инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по Волгограду Михаила Фисенко к трем годам колонии общего режима. Его также лишили права занимать должности на госслужбе в течение 3 лет.

Напомним, ранее за решетку отправили «идейного вдохновителя» этой аферы Исмаила Умарова. Ему дали 4 года колонии.

Как установили в суде, Фисенко помогал мошенникам, которые инсцинировали аварии с элитными иномарками, ради получения страховок. В течение восьми месяцев гаишник с шестью сообщниками проворачивали аферы. За это время они успели получить 1,6 миллиона рублей.

Фисенко признали виновным по четырем статьям: «покушение на мошенничество в сфере страхования, совершенное с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору», 3 эпизода «покушения на мошенничество в сфере страхования, совершенное с использованием своего служебного положения в составе организованной группы», 8 эпизодов «мошенничество в сфере страхования, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой», а также 10 эпизодов «служебный подлог».

- Свою вину Фисенко полностью признал и даже принял меры к возмещению ущерба. Его взяли под стражу в зале суда, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. - Приговор в законную силу не вступил.

И добавляют, что уголовные дела еще двух сообщников преступной группировки выделены в отдельные производства и находятся на стадии расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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