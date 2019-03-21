Два года Волгоградская область собирает рекордный урожай овощей

СЕГОДНЯ 13:29 2019-03-21T13:49:20+03:00

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В Волгограде губернатор провел совет по развитию сельских территорий и АПК Волгоградской области. Обсуждали что уже сделали, и каких итогов ждут в ближайшие пять лет.

- Несмотря на рост заработной платы в более чем в полтора раза, она еще не достигла того уровня, который бы удовлетворял жителей, непосредственно занятых в сельхозпроизводстве, да и нас тоже, — отметил губернатор. — Поэтому необходимо повышать эффективность производства, производительность труда, переводить их на качественно новый уровень. Для этого заложена серьезная основа. Задачу повышения реальных доходов населения мы ставим как абсолютный приоритет. Именно человек, семья — в основе всего. Господдержка, которая сейчас оказывается, должна выражаться не только в росте производства, но и в росте реальных доходов населения

Одни из самых высоких показателей у нас – в овощеводстве. Уже два года подряд наша область ставит рекорды по сбору овощей - 1 миллион тонн в год. Причем большая часть выращена промышленным способом. В планах – увеличить долю как раз крупных производителей. В связи с этим потребуется больше мест для хранения и предприятий для переработки. Так к 2021 году планируется пустить на консервы 500 тонн продукции, 30 процентов выращиваемых овощей смогут оставлять на длительное хранение.

Больше внимание стали снова уделять мелиорации. Длительное время системой орошения никто не занимался. Людям приходится все начинать с нуля. Государство благодаря дотациям и субсидиям помогает фермерам снизить финансовую нагрузку. К 2024 году трубы проложат на 80 тысячах гектаров обрабатываемых земель.

Непростая ситуация в животноводстве, но по словам чиновников, наблюдается небольшой стабильный рост. Основные свои надежды в будущем власти связывают с инвестиционным проектом по строительству животноводческого комплекса на 2500 тысячи коров в Калачевском районе.

Всего же в сельское хозяйство ежегодно планируют вкладывать не менее пяти миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU