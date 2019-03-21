На Тракторном заводе Волгограда горит мусор

СЕГОДНЯ 13:28 2019-03-21T13:40:42+03:00

До этого на Спартановке загорелась трава

Изменить размер текста: A A

Север Волгограда днем 21 марта заволокло дымом и гарью. Сначала в половине двенадцатого на набережной Волжской флотилии загорелся камыш. Спустя два часа столб черного дыма поднялся над бывшим управлением Тракторного завода, где сейчас располагаются офисы и клиника. В Волгограде едва потеплело, начался сезон пожаров.

- На Спартановке в 11.25 огонь охватил сухую растительность на площади около сотни квадратных метров. Пожарные расчеты локализовали горение спустя 15 минут после получения сигнала. На заброшенной территории Тракторного завода в 13.49 горит строительный мусор. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Локализация объявлена в 14.02, - сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МЧС по региону.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/698488" frameborder="0"></iframe> Пожар на Тракторном заводе в Волгограде 21.03.2019.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Напомним, волгоградский тракторный завод прекратил свое существование несколько лет назад. Опустевшие цеха сносят, а освободившиеся площади хотят пустить под застройку. Пожары на площадке возникают довольно регулярно. Горожане даже шутят, что вывозить мусор дорого, поэтому и жгут.

МЧС рекомендует не забывать о пожарной безопасности, а если увидели возгорание - звоните "101".

Руины Волгоградского тракторного завода.вгтз 2018 одно из оставшихся зданий

ИСТОЧНИК KP.RU