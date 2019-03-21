24 марта электрички Волгограда будут останавливаться на Мамаевом кургане

СЕГОДНЯ 12:48 2019-03-21T12:48:31+03:00

К футбольному матчу в Волгограде также пустят дополнительные поезда.

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В воскресенье, 24 марта, «Ротор» опять будет играть на «Волгоград Арене». В рамках 28-го тура Первенства России среди команд клубов ФНЛ волгоградцы сыграют против ФК «Сибирь» (Новосибирск). Матч начнется в 14.00. Чтобы болельщики смогли беспрепятственно добраться до стадиона на игру любимой команды, а по окончании разъехаться по домам, в этот день электрички будут делать дополнительную остановку на Мамаевом кургане.

В частности, напротив «Волгоград Арены» будут останавливаться электрички, курсирующие по маршруту Шпалопропитка – Аэропорт – Шпалопропитка:

- № 6722/6721 отправляется со станции Шпалопропитка в 12.29, прибывает на Мамаев Курган в 13.32. На конечную станцию Аэропорт прибывает в 13.59;

-№ 6724/6723 оправляется со станции Аэропорт в 15.30, на Мамаевом Кургане она будет в 15.59. Прибывает на конечную станцию Шпалопропитка в 17.06.

Кроме того, 24 марта по Волгограду будут курсировать дополнительные прирогодные поезда:

- № 6314 Шпалопропитка – Краснооктябрьская (отправление со станции Шпалопропитка в 11.57, прибытие на Мамаев Курган в 13.06. На конечной остановке Краснооктябрьская поезд будет в 13.12);

- № 6327 Краснооктябрьская – Шпалопропитка (от Краснооктябрьской уходит в 16.17/, на Мамаевом Кургане - в 16.28, прибывает на конечную станцию Шпалопропитка в 17.39).

ИСТОЧНИК KP.RU