Депутаты лишили коллегу мандата за слова о пенсионерах тунеядцах

СЕГОДНЯ 12:38 2019-03-21T12:38:58+03:00

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Депутаты Волгоградской областной Думы 21 марта решали вопрос о прекращении полномочий своего оскандалившегося словами про пенсионеров «тунеядцев и алкашей» коллеги Гасана Набиева. Как сообщили «КП-Волгоград» в облдуме, его заявление о сложении депутатских полномочий с 14 марта 2019 года рассмотрели и поддержали. Теперь до осени волгоградские парламентарии будут работать в усеченном составе в 36 человек. А Гасан Набиев останется и без партбилета, и без мандата.

Напомним, 6 марта волгоградские депутаты обсуждали федеральный закон о повышении минимальных пенсий. На заседании разгорелась дискуссия, в ходе которой депутат-миллионер и заявил, что пенсию 8 тысяч рублей получают только «тунеядцы и алкаши». После этого имя Гасана Набиева узнала вся страна, его высмеял в стихах Сергей Шнуров, осудили и выгнали из партии единороссы, а в соцсетях появились петиции с требованием от депутата сдать свой мандат. Что он в итоге и сделал.

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ИСТОЧНИК KP.RU