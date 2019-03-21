Волгоградец возвел в центре съемной квартиры большой парник с коноплей

СЕГОДНЯ 11:30 2019-03-21T11:30:07+03:00

По биологии, видимо, у парня в школе была твердая пятерка. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Очередного наркодилера полицейские задержали в Центральной районе Волгограда. Он как раз делал закладки во дворах. Когда оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России отправились к подозреваемому на съемное жилье ,то нашли внутри большое производство. 23-летний безработный умудрился возвести в центре комнаты большой парник с кустами конопли. Также при обыске изъяли 21 сверток с синтетикой, пакет с 14 граммами марихуаны.

Криминалисты определили, что наркодиллер расфасовал производное N-метилэфедрона.

Как оказалось, парень не только распространял наркотики, но и сам давно подсел на них.

- Молодого человека задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Максимальный срок по этой статье – 20 лет лишения свободы, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU