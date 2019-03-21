Маршрутчикам, перекрывшим движение на «Современнике», светят полумиллионные штрафы

СЕГОДНЯ 11:02 2019-03-21T12:14:38+03:00

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В среду около четырех часов дня центр города встал в огромную пробку. Виной тому совсем не авария, а «забастовка» владельцев и водителей заказных микроавтобусов 15с, 59, 52. Они встали в ряд и перекрыли все движение. Растаскивали транспорт эвакуатором – на место приехали сотрудники полиции.

Машины с проезжей части убрали, обычный поток восстановился.

- Сотрудники ГИБДД составили на водителей маршруток протоколы. Инспекторы выписали семь определений за нарушение привил остановки, которые повлекли препятствие для движение, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Также усмотрели полицейские в действиях водителей и «блокировку транспортных коммуникаций» - статья 20.18 КоАП. Штраф по ней весьма внушительный. Для физических лиц от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательные работы до 100 часов, для должностных лиц от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Для юридических от 250 до 500 тысяч рублей. Теперь уже суд определит, кому какой штраф предусмотрен.

Внимание к себе водители привлекли, но проблему так и не решили. Официально, это заказной транспорт и в маршрутную сеть города не входит. Поэтому после рейдов их штрафуют, запрещают выходить на рейс. Результат бунта - лишь очередные штрафы. Хотя по словам самих маршрутчиков, митинга не было, они просто неожиданно все разом сломались на перекрестке из-за рейда сотрудников полиции.

Официальное заявление по незаконному митингу в Волгограде 20.03.2019 г.!!!!.

ИСТОЧНИК KP.RU