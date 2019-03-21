Свой первый вылет в 2019 году санавиация сделала для десятимесячного мальчика
Даже скептики и критики признают, что санавиация очень необходима Волгоградской области. Ведь в экстренных случаях она помогает сократить время для оказания высококвалифицированной помощи лучшими медиками региона.
В случае с 10-месячным мальчиком из Камышинского района счет шел на минуты. У ребенка тяжелое заболевание внутренних органов и потребовалась срочное вмешательство врачей. Решение о вылете в район принимали коллегиально – состояние младенца требовало скорости.
Как сообщил «КП-Волгоград» источник в больнице, в область вертолет полетел вместе с детским реаниматологом на борту. Он сопровождал мальчика всю дорогу, следил за его состоянием.
Сейчас ребенку в Областной детской больнице оказана необходимая помощь, он проходит диагностику. Лучшие врачи определяют, как справиться с возникшими проблемами, угрожающими жизни малыша.
Кстати, это первый вылет вертолета санавиации в этом году.
ИСТОЧНИК KP.RU