Свой первый вылет в 2019 году санавиация сделала для десятимесячного мальчика

СЕГОДНЯ 10:34 2019-03-21T11:15:26+03:00

Мальчик сейчас находится на лечение в больнице №25.

Его доставили из Камышинского района в областную больницу

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Даже скептики и критики признают, что санавиация очень необходима Волгоградской области. Ведь в экстренных случаях она помогает сократить время для оказания высококвалифицированной помощи лучшими медиками региона.

В случае с 10-месячным мальчиком из Камышинского района счет шел на минуты. У ребенка тяжелое заболевание внутренних органов и потребовалась срочное вмешательство врачей. Решение о вылете в район принимали коллегиально – состояние младенца требовало скорости.

Как сообщил «КП-Волгоград» источник в больнице, в область вертолет полетел вместе с детским реаниматологом на борту. Он сопровождал мальчика всю дорогу, следил за его состоянием.

Сейчас ребенку в Областной детской больнице оказана необходимая помощь, он проходит диагностику. Лучшие врачи определяют, как справиться с возникшими проблемами, угрожающими жизни малыша.

Кстати, это первый вылет вертолета санавиации в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU