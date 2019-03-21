Волгоградка попала в больницу после поездки в автобусе

СЕГОДНЯ 09:23 2019-03-21T09:23:23+03:00

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ЧП произошло в городе Волжский на улице Мира. Рейсовый автобус ехал в сторону 40-лет Победы. Он впустил очередных пассажиров на остановке. Народу в салоне было немного, время было рабочее. Неожиданно водитель дал по тормозам – пытался избежать ДТП с очередным любителем полихачить на дороге. От этого машину сильно дернуло и несколько человек упали. Большинство отделались максимум - ушибом. Но одна из пассажирок упала неудачно и получила серьезные травмы.

Водитель попросил всех пересесть на следующий автобус. К 52-летней пострадавшей женщине вызвали «скорую», которая и отвезла ее в больницу.

- Сотрудникам «ГИБДД предстоит изучать запись с регистратора, чтобы узнать, кто же стал причиной экстренного торможения и кто виноват в происшествии, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU