2019-03-21T10:19:12+03:00
Общество

Волгоградстат: реальная зарплата волгоградцев стала меньше

В среднем работник получается 29684 рубля
Екатерина МАЛИНИНА
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Получать стали чуть побольше, но и траты в магазинах подросли.Получать стали чуть побольше, но и траты в магазинах подросли.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Волгоградстат опубликовал очередной отчет по заработной плате волгоградцев. Средний работник обычного предприятия (от завода до маленькой фирмы в три человека) получил в январе в среднем 29684 рублей.

- По сравнению с прошлым годом эта цифра подросла на 3,6 процента. Но весь рост съела инфляция, - сообщили "КП-Волгоград" в Волгоградстате.

Специалисты учитывали не только саму зарплату, но и потребительские цены в магазинах. На сколько подорожало молоко, сыр, шубы, машины, вино. С этими данными реальная зарплата волгоградцев за год уменьшилась почти на два процента.

Найдутся и те, кто скажет: 30 тысяч в месяц никогда не получал и у друзей такой зарплаты нет. Но считают статистики среднюю зарплату. То есть складывают доходы и директора завода, его замов, Нины Петровны из бухгалтерии и зарплату уборщицы в цеху.

Кстати, на заводах как раз все более менее хорошо. По крайней мере, цифры от комитета промышленности весьма оптимистичные. За год зарплата выросла почти на 7 процентов и превысила инфляцию. Люди получают около 38 тысяч рублей. А в добывающем секторе все 52 тысячи. В качестве примера приводятся такие гиганты как «Волгодеминойл», «Газнефтесервис», ТПП «Волгограднефтегаз» АО «РИТЭК», «МагМайн».

ИСТОЧНИК KP.RU

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