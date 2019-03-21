2019-03-21T08:40:22+03:00
Происшествия

В Волгоградской области на пожаре погибла пенсионерка

Женщина не смогла выбраться из большого горящего дома
Екатерина МАЛИНИНА
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Дом придется очень долго восстанавливать.Дом придется очень долго восстанавливать.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Большой пожар произошел около пяти часов вечера 20 марта. В Суровикинском районе в хуторе Верхняя Солоновская загорелся дом. О пожаре сообщили и соседи и хозяева. Огонь очень быстро распространялся по строению. Пламя полыхало сразу же в трех комнатах – горели шторы, обивка мебели, ковры. В самом эпицентре ЧП оказалась 79-летняя бабушка. Ее не смогли вовремя эвакуировать. Тело уже нашли после того, как через полчаса пожар полностью потушили .

Сейчас сотрудники пожарной инспекции изучают все обстоятельства. Пожарная лаборатория должна определить, что же стало причиной возгорания. Была ли это неисправная проводка, или проблемы с электроприборами. Не исключают специалисты пока и поджог. Дом был большой, хозяева небедные ,это могло вызвать зависть у некоторых соседей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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