2019-03-20T16:21:21+03:00
Общество

Детские учреждения за нарушение закона наказали на 6 миллионов рублей

Роспотребнадзор по Волгоградской области озвучил результаты проверок за 2018 год
Екатерина МАЛИНИНА
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Всего изучили почти две тысячи организаций.Всего изучили почти две тысячи организаций.
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Внимание к учреждениям, которые занимаются с детьми, всегда особое. Поэтому и проверок для них больше и законодательство жестче. В прошлом году Роспотребнадзор по Волгоградской области провел 1807 инспекций в школы, детсады, развивающие центры. Нарушения нашли в 59 процентах случаев. Специалисты выписали более тысячи представлений, составили 1487 протоколов, административные дела возбудили 234 раза. Суды удовлетворили 17 исков со стороны контролирующего органа.

За многие недочеты и нарушения организации платят рублем. Взысканных штрафов набралось на шесть миллионов рублей. Все они пошли в казну.

Кстати, отчитались в Роспотребнадзоре и по ситуации в Волгоградской области по детским садам. Дети старше трех лет полностью обеспечены местами в дошкольных учреждениях. По их данным, малыши до трех лет также почти все устроены в детсады – 99,7 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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