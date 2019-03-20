2019-03-20T12:45:09+03:00
Происшествия

В Волгограде разыскивают пенсионера, укравшего забытые в банкомате 40 тысяч рублей

Женщина сняла деньги с карточки и по рассеянности оставила их в терминале [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Этот пенсионер просто забрал чужие деньги и ушел. Фото - скрин видео УМВД по Волгограду.Этот пенсионер просто забрал чужие деньги и ушел. Фото - скрин видео УМВД по Волгограду.
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С каждым из нас случаются казусные ситуации, когда из-за невнимательности или рассеянности мы забываем вещи в общественном транспорте, в кафе и так далее. А вот волгоградка забыла деньги в банкомате. Да, и такое бывает. Причем сумма там осталась немаленькая – 40 тысяч рублей.

- Произошло это 4 февраля в отделении банка по улице Калининградская в Советском районе, - рассказывают «КП-Волгоград» в УМВД по Волгограду.

На видео, которое запечатлела камера видеонаблюдения, видно, как женщина совершила операцию, забрала карточку, закрыла кошелек и ушла. А через несколько секунд банкомат выдал пачку купюр. Но женщина их почему-то не дождалась. За ней следом к терминалу подошел мужчина лет 55-60. Увидев забытую пачку денег, он, долго не думая, сунул их в карман, и, постояв еще минуту в смятении, ушел.

В Волгограде ищут пенсионера, который забрал из банкомата чужие деньги.

Только спустя некоторое время волгоградка спохватилась пропажу.

Теперь нажившегося на чужой невнимательности пенсионера разыскивает полиция.

Приметы разыскиваемого: немолодой мужчина среднего роста, среднего телосложения. В тот день на нем были коричневая дубленка, темно-коричневая шапка, синие джинсы и черные ботинки.

ВАЖНО

Если вы узнали этого человека, либо вам известно его местонахождение, сообщите, пожалуйста, в полицию по телефонам: (8442) 46-51-15, (8442) 93-76-26, (8442) 46-68-86 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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