В Волгограде разыскивают пенсионера, укравшего забытые в банкомате 40 тысяч рублей
С каждым из нас случаются казусные ситуации, когда из-за невнимательности или рассеянности мы забываем вещи в общественном транспорте, в кафе и так далее. А вот волгоградка забыла деньги в банкомате. Да, и такое бывает. Причем сумма там осталась немаленькая – 40 тысяч рублей.
- Произошло это 4 февраля в отделении банка по улице Калининградская в Советском районе, - рассказывают «КП-Волгоград» в УМВД по Волгограду.
На видео, которое запечатлела камера видеонаблюдения, видно, как женщина совершила операцию, забрала карточку, закрыла кошелек и ушла. А через несколько секунд банкомат выдал пачку купюр. Но женщина их почему-то не дождалась. За ней следом к терминалу подошел мужчина лет 55-60. Увидев забытую пачку денег, он, долго не думая, сунул их в карман, и, постояв еще минуту в смятении, ушел.
В Волгограде ищут пенсионера, который забрал из банкомата чужие деньги.
Только спустя некоторое время волгоградка спохватилась пропажу.
Теперь нажившегося на чужой невнимательности пенсионера разыскивает полиция.
Приметы разыскиваемого: немолодой мужчина среднего роста, среднего телосложения. В тот день на нем были коричневая дубленка, темно-коричневая шапка, синие джинсы и черные ботинки.
ВАЖНО
Если вы узнали этого человека, либо вам известно его местонахождение, сообщите, пожалуйста, в полицию по телефонам: (8442) 46-51-15, (8442) 93-76-26, (8442) 46-68-86 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU