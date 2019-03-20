2019-03-20T13:13:45+03:00
Происшествия

Бросили и сдали в больницу: в Волгограде пропал 16-летний подросток

Мальчишка сбежал из стационара вместе с товарищами
Екатерина МАЛИНИНА
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Мальчик сбежал из больницы.Мальчик сбежал из больницы.
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В Волгоградской области почти уже две недели ищут 16-летнего мальчишку, который пропал 7 марта из детской больницы.

Захар Дубовой был хорошо известен отделу по делам несовершеннолетних Ворошиловского района. Он периодически уходил из дома. И тому у парня была весьма веская причина: подросший мальчик со свойственными переходному возрасту проблемами был особо не нужен родителям. Они не проявляли о нем никакой заботы. Взрослые не раз привлекались к административное ответственности за невнимание к ребенку.

Мальчик закончил девятый класс и поступил в техникум. Но это не изменило отношение родных. В начале года Захара забрали в больницу как брошенного: это единственное место, где он мог хотя бы поесть. Но в начале марта вместе с еще несколькими товарищами он сбежал из стационара.

- По словам родителей, к которым обратились следователи, сын однажды звонил, просил денег. Но те сказали, что дать их не могут. Больше мальчишка не отзванивался, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Приметы Захара Дубового: рост около 182 сантиметров, волосы короткие, светло-русые. Парень зачесывает их налево. Глаза серо-голубые, лицо худое, уши немного торчат. Из особых примет – следы от пирсинга на брови, родимое пятно над пяткой левой ноги.

Поиском занимаются и волонтеры и полицейские. Всех, кому известно местонахождения подростка, просят позвонить в полицию по «02» или волонтерам 89053979456.

ИСТОЧНИК KP.RU

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