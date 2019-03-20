В Волгограде житель Уфы арендовал элитную иномарку и продал ее
В Волгограде судят 40-летнего жителя Уфы, который арендовал у нас и продал чужое авто.
Как установили следователи СУ УМВД России по Волгограду, Марат Хайрудинов приехал в наш город со своим знакомым в феврале 2018-го. Приехали с целью провернуть аферу. Они нашли в интернете объявление о краткосрочной аренде автомобиля. Специально выбрали престижную иномарку - «Toyota Land Cruiser 200». Заплатив владельцу 6,5 тысяч рублей за аренду автомобиля и 20 тысяч рублей в качестве залога, уехали, и… пропали.
Позже выяснилось, что эти аферисты продали иномарку. Деньги забрали себе и скрылись. Но их нашли.
- Свою вину Хайрудинов полностью признал. Ущерб владельцу иномарки оценили в 1,8 миллионов рублей, - сообщают в областной прокуратуре.
Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение: уфимца обвиняют по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Дело передано в суд. Ожидать вердикта Хайрудинов будет, находясь под стражей. Грозит ему до 10 лет лишения свободы.
- Уголовное дело в отношении сообщника Хайрудинова выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования, - уточняют в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU