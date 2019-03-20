В Волгограде житель Уфы арендовал элитную иномарку и продал ее

СЕГОДНЯ 12:13 2019-03-20T12:13:17+03:00

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В Волгограде судят 40-летнего жителя Уфы, который арендовал у нас и продал чужое авто.

Как установили следователи СУ УМВД России по Волгограду, Марат Хайрудинов приехал в наш город со своим знакомым в феврале 2018-го. Приехали с целью провернуть аферу. Они нашли в интернете объявление о краткосрочной аренде автомобиля. Специально выбрали престижную иномарку - «Toyota Land Cruiser 200». Заплатив владельцу 6,5 тысяч рублей за аренду автомобиля и 20 тысяч рублей в качестве залога, уехали, и… пропали.

Позже выяснилось, что эти аферисты продали иномарку. Деньги забрали себе и скрылись. Но их нашли.

- Свою вину Хайрудинов полностью признал. Ущерб владельцу иномарки оценили в 1,8 миллионов рублей, - сообщают в областной прокуратуре.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение: уфимца обвиняют по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Дело передано в суд. Ожидать вердикта Хайрудинов будет, находясь под стражей. Грозит ему до 10 лет лишения свободы.

- Уголовное дело в отношении сообщника Хайрудинова выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU