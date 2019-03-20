В Михайловке под бетонной балкой погиб девятилетний мальчик

СЕГОДНЯ 11:51 2019-03-20T11:51:01+03:00

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ЧП произошло около пяти часов 19 марта в Камышине. Два брата 9 и 12 лет отпросились после уроков поиграть на улицу. Но отправились не на детскую площадку, а в место более опасное. Они перебрались через забор промбазы, где стояли грузовые машины. Мальчишкам интересно было исследовать незнакомую территорию. Старший решил забраться на гору бетонных балок. Но под весом мальчика конструкция зашаталась, и балки стали валиться вниз, где как раз и находился его напарник по играм. Одна из них ударила паренька по голове. От удара он сразу же погиб на месте.

На крики брата прибежали работники автобазы. Они и вызвали «скорую», в надежде, что мальчишку можно реанимировать. Приехали на месте ЧП сотрудники полиции, следователи.

- Сейчас проводится проверка по факту гибели третьеклассника. Будут изучать, почему мальчики свободно гуляли по опасной территории, где были на тот момент родители, соблюдались ли правила безопасности по периметру базы, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU