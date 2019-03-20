Волгоградка отдала 50 тысяч после звонка «следователя»

СЕГОДНЯ 11:28 2019-03-20T11:28:03+03:00

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Мошенники становятся все изобретательней. Многие уже знают, что аферисты зарабатывают на сообщениях о ДТП, поэтому выуживают деньги под другими предлогами. Жительнице Красноармейского района позвонил на телефон приятный мужчина и представился следователем города Москва. Он сообщил, что они возбудили уголовное дело в отношении распространителей БАДов, а она как раз когда-то у них покупала, то есть является жертвой. А всем пострадавшим положены многотысячные компенсации. Они готовы ее выплатить и ей, но есть пару условий: нужно оплатить госпошлину, судебные издержки, услуги адвоката. Общая сумма 50 тысяч рублей. Но за это она получит в несколько раз больше.

50-летняя женщина через банкомат под диктовку перевела нужную сумму денег. Но компенсации так и не получила, хотя и ждала несколько дней. Она написала заявление в полицию, которая по факту мошенничества возбудила уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU