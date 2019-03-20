На майские праздники добавят поезда сообщением Волгоград-Москва

СЕГОДНЯ 11:02 2019-03-20T11:02:14+03:00

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Не секрет, что на майские праздники и в Волгоград, и в Москву устремляются тысячи россиян. Два города-героя, в которых празднование Дня Победы всегда проходит ярко и масштабно. И, несмотря на то, что до праздников еще больше месяца, на Приволжской железной дороге уже озаботились тем, чтобы сформировать дополнительные поезда в эти дни, чтобы все желающие могли посетить эти города.

Как сообщили «КП-Волгоград» в Приволжской магистрали, они уже изменили расписание, в которое внесли дополнительные поезда на майские праздники.

Так, поезд № 405/406 сообщением Волгоград - Москва – будет оправляться из Волгограда 29 и 30 апреля, 5,7 и 12 мая в 07.24. В Москву этот состав прибывает за следующий день в 05.48.

Из столицы поезд отправляется 30 апреля, 1,6,8 и 13 мая в 15.54. В Волгоград он прибывает на следующие сутки в 15.49.

- Всего на майские праздники АО "ФПК" планирует назначить более 500 дополнительных поездов дальнего следования. Они отправятся по самым востребованным направлениям в период с 26 апреля по 12 мая, - рассказывают в Привжд.

ИСТОЧНИК KP.RU