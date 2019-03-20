В Камышине недоросль убил младенца и избил его мать

СЕГОДНЯ 10:57 2019-03-20T10:57:54+03:00

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Волгоградский областной суд оставил в силе приговор 19-летнему жителю Камышина. За убийство и побои его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Все произошло летом 2017 года. 17-летний парень пришел в гости к своей знакомой. Ее квартира давно считалась нехорошей – там собирались токсикоманы и местные алкоголики, хотя женщина совсем недавно родила. Вот и в этот раз камышанин пришел к подружке, чтобы понюхать клей. Молодая хозяйка квартиры присоединилась к гостю. Вскоре между ними возникла ссора. Отморозок стал избивать молодую мать. На ее крики отреагировал месячный младенец. Он стал плакать. Тогда парень переключился на ребенка. Он несколько раз кулаком ударил малышку по голове. Когда на помощь дочке ринулась пьяная мать, он избил и ее. Приехавшие врачи «скорой» констатировали смерть девочки.

В отношении недоросля возбудили уголовное дело по двум статьям: умышленное причинение смерти малолетнему и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

- С приговором в 10 лет парень не согласился, а обжаловал его в Волгоградском областном суде. Но апелляционная инстанция оставила его без изменений – не нашла смягчающих обстоятельств, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU