2019-03-20T10:26:10+03:00
Происшествия

Под Астраханью мужчина скончался от угарного газа, его супругу спасли полицейские и МЧС

Виной трагедии стал кирпич, упавший в дымоход
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Полицейские вместе со спасателями оказывали первую медпомощь пострадавшим до приезда неотложки. Фото ГУ МВД по Астраханской области.Полицейские вместе со спасателями оказывали первую медпомощь пострадавшим до приезда неотложки. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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Печальный инцидент произошел 19 марта в Ахтубинском районе Астраханской области. Примерно в десять часов утра в полицию позвонила женщина из поселка Верхний Баскунчак с тревогой сообщила, что ее брат не открывает дверь на стук. Она уверяла, что мужчина со своей супругой точно не выходили из дома, и она волнуется, как бы чего не случилось. Оказалось, волнуется не зря.

- Прибывшие через несколько минут старший лейтенант полиции Руслан Успанов и лейтенант полиции Зарина Айтжанова, убедившись, что в доме действительно есть люди, вызвали на место коллег из МЧС. Когда вскрыли две запертые изнутри двери, обнаружили супругов уже без сознания, - рассказали в ГУ МВД по Астраханской области. – В доме присутствовал острый запах гари.

Полицейские и спасатели оказывали первую медпомощь до приезда «скорой». К сожалению, мужчина скончался в реанимации. А вот его 66-летнюю супругу удалось спасти. Теперь ей предстоит серьёзное лечение.

Как выяснили специалисты, виной трагедии стал кирпич, который упал в дымоход дровяной печи. Он сыграл роль заслонки, и все продукты горения, которыми и отравились ахтубинцы, попали в дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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