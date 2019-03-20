Под Астраханью мужчина скончался от угарного газа, его супругу спасли полицейские и МЧС

СЕГОДНЯ 10:26 2019-03-20T10:26:10+03:00

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Печальный инцидент произошел 19 марта в Ахтубинском районе Астраханской области. Примерно в десять часов утра в полицию позвонила женщина из поселка Верхний Баскунчак с тревогой сообщила, что ее брат не открывает дверь на стук. Она уверяла, что мужчина со своей супругой точно не выходили из дома, и она волнуется, как бы чего не случилось. Оказалось, волнуется не зря.

- Прибывшие через несколько минут старший лейтенант полиции Руслан Успанов и лейтенант полиции Зарина Айтжанова, убедившись, что в доме действительно есть люди, вызвали на место коллег из МЧС. Когда вскрыли две запертые изнутри двери, обнаружили супругов уже без сознания, - рассказали в ГУ МВД по Астраханской области. – В доме присутствовал острый запах гари.

Полицейские и спасатели оказывали первую медпомощь до приезда «скорой». К сожалению, мужчина скончался в реанимации. А вот его 66-летнюю супругу удалось спасти. Теперь ей предстоит серьёзное лечение.

Как выяснили специалисты, виной трагедии стал кирпич, который упал в дымоход дровяной печи. Он сыграл роль заслонки, и все продукты горения, которыми и отравились ахтубинцы, попали в дом.

ИСТОЧНИК KP.RU