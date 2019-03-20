Два дагестанца в Волгограде украли бензин на заправке
Утром 19 марта в полицию Волгограда позвонили сотрудники автозаправочной станции, расположенной в Красноармейском районе. Они рассказали, что их ограбили.
Ну, как ограбили, если точнее – украли бензин. Случилось это на АЗС на улице Лазоревая. Примерно в 8 утра на заправку подъехала «десятка». Из машины вышли двое парней – уроженцы Дагестана и попросили залить полный бак бензина и еще канистру объемом на 65 литров. В общей сложности они заправились на 5 тысяч рублей. Но денег заправщик так и не увидел. Молодые люди быстро сели в машину и сбежали, не расплатившись.
В Волгограде объявили план «Перехват» и уже через некоторое время по ориентировке инспекторы ДПС волгоградского отдела ГИБДД задержали машину воришек в Ворошиловском районе.
20-летний водитель сразу признался в содеянном. Говорит, ехали с другом из Дагестана в Нижний Новгород, где они учатся. Бензин нынче дорогой и они решили воспользоваться заминкой заправщика на АЗС и не заплатить за топливо.
- Похищенное изъяли и вернули на АЗС. По данному факту на парней завели уголовное дело по статье «кража», - уточняют в ГУ МВД по региону.
В Волгограде два дагестанца ограбили автозаправку.
ИСТОЧНИК KP.RU