Два дагестанца в Волгограде украли бензин на заправке

СЕГОДНЯ 10:04 2019-03-20T10:06:07+03:00

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Утром 19 марта в полицию Волгограда позвонили сотрудники автозаправочной станции, расположенной в Красноармейском районе. Они рассказали, что их ограбили.

Ну, как ограбили, если точнее – украли бензин. Случилось это на АЗС на улице Лазоревая. Примерно в 8 утра на заправку подъехала «десятка». Из машины вышли двое парней – уроженцы Дагестана и попросили залить полный бак бензина и еще канистру объемом на 65 литров. В общей сложности они заправились на 5 тысяч рублей. Но денег заправщик так и не увидел. Молодые люди быстро сели в машину и сбежали, не расплатившись.

В Волгограде объявили план «Перехват» и уже через некоторое время по ориентировке инспекторы ДПС волгоградского отдела ГИБДД задержали машину воришек в Ворошиловском районе.

20-летний водитель сразу признался в содеянном. Говорит, ехали с другом из Дагестана в Нижний Новгород, где они учатся. Бензин нынче дорогой и они решили воспользоваться заминкой заправщика на АЗС и не заплатить за топливо.

- Похищенное изъяли и вернули на АЗС. По данному факту на парней завели уголовное дело по статье «кража», - уточняют в ГУ МВД по региону.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/698202" frameborder="0"></iframe> В Волгограде два дагестанца ограбили автозаправку.

ИСТОЧНИК KP.RU