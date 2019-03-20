2019-03-20T09:34:25+03:00
Происшествия

Школьника на велосипеде сбили во дворе дома в Волжском

Мальчика доставили в больницу
Екатерина МАЛИНИНА
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Пострадавших доставили на "скорой" в больницы.Пострадавших доставили на "скорой" в больницы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В Волгоградской области начинается велосипедный сезон. Школьники после уроков идут гонять во дворы большими компаниями. В Волжском во время одной из таких велосипедных прогулок сбили ребенка. 33-летний водитель на «Форде» ехал через двор возле дома по улице Мира,95. Он не уступил дорогу 10-летнему мальчишке на велосипеде, который ехал по тротуару.

Школьник получил в результате аварии травмы. Очевидцы вызвали «скорую». Приехали на место аварии и сотрудники ГИБДД.

- Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

А в Тракторозаводском районе около трех часов дня 54-летний водитель на "Киа"сбил 70-летнюю бабушку, которая перебегала улицу Нежданова вне пешеходного перехода. Пенсионерку отвезли в больницу с травмой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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