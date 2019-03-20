Школьника на велосипеде сбили во дворе дома в Волжском
В Волгоградской области начинается велосипедный сезон. Школьники после уроков идут гонять во дворы большими компаниями. В Волжском во время одной из таких велосипедных прогулок сбили ребенка. 33-летний водитель на «Форде» ехал через двор возле дома по улице Мира,95. Он не уступил дорогу 10-летнему мальчишке на велосипеде, который ехал по тротуару.
Школьник получил в результате аварии травмы. Очевидцы вызвали «скорую». Приехали на место аварии и сотрудники ГИБДД.
- Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.
А в Тракторозаводском районе около трех часов дня 54-летний водитель на "Киа"сбил 70-летнюю бабушку, которая перебегала улицу Нежданова вне пешеходного перехода. Пенсионерку отвезли в больницу с травмой.
ИСТОЧНИК KP.RU