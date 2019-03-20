В Волгограде у больницы №7 сделают сквер

СЕГОДНЯ 09:09 2019-03-20T09:54:28+03:00

Вот так преобразится территория в больницы в этом году. Фото администрации Волгограда.

Изменить размер текста: A A

Территория вокруг больницы №7 в Волгограде сегодня, мягко говоря, неприглядная. От тротуаров практически ничего не осталось, от клуби и подавно. И вот хорошая новость: в этом году здесь наведут порядок. Администрация Волгограда уже объявила аукцион и ищет подрядчика на благоустройство территории, прилегающей к ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №7».

- Подрядчик должен будет провести земляные работы, включая подготовку под монтаж инженерных систем, зонирование и устройство плодородного слоя почвы под будущее озеленение, - уточняют в мэрии.

Территория по улице Казахской напротив больницы № 7 попала в проект «Формирование комфортной городской среды» по просьбам горожан. За этот проект проголосовало большое число волгоградцев, поэтому его и включили в список первоочередных. И уже до конца года у больницы появится уютный сквер, вымощенный брусчаткой, с лавочками и освещением.

Потратят на это благоустройство чуть больше 1 миллиона рублей (если точнее 1 039 991 рубль).

- Также в этом году преобразится правый склон поймы реки Царицы, завершат вторую очередь парка «Юбилейный» в Красноармейском районе и сквера около парохода «Гаситель» в Ворошиловском, - добавляют в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU