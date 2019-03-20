На юге Волгограде из-за поджога сгорели пять машин

СЕГОДНЯ 08:45 2019-03-20T08:45:22+03:00

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Первой около четырех утра 20 марта заполыхала «Шкода Октавия». Машина была припаркована на открытой стоянке в одном из дворов по улице Остравская в Красноармейском районе. Пламя быстро перекинулось на соседний «Хендай IХ-35», затем на «Москвич 2141», затем на «Дэу Матиз», а от него загорелся «Мерседес». На ЧП выбежали местные жители. Они пытались затушить огонь. Пожарные были на месте через десять минут.

Часть машин еще можно восстановить: у кого-то огонь задел бампер, у кого-то только лакокрасочное покрытие. А вот продукцию чешского автопрома можно везти на свалку.

Уже точно известно, что это поджог. Целью пироманов была именно «Шкода». Пожарные инспекторы передадут всю информацию сотрудникам полиции, которые и будут заниматься поиском преступника, по вине которого пострадали пять машин.

ИСТОЧНИК KP.RU