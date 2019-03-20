В Волгоградской области от комаров и мошек обработают 154 водоема

СЕГОДНЯ 08:09 2019-03-20T08:09:15+03:00

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В администрации Волгоградской области в минувший вторник прошло большое совещание с участием чиновников, санитарных врачей, медиков, и представителей прочих ведомств, кого касаются кровососущие. На нем определили, сколько участков будут обрабатывать от комаров и мошек. Насекомых потравят на 154 водоемов Волгоградской области. 143 расположены в самом городе, к которому относится и остров Сарпинский. Там внимание уделят 28 озерам и ерикам. Еще 11 объектов располагаются в Волжском.

Дезинсекторы выдут на объекте в мае. Сейчас готовится вся документация. Перед этим рабочим предстоит выкосить траву, собрать мусор и сообщить коммунальщикам и течи в водопроводах и канализациях.

Кстати, волгоградская мошка стала всемирно известна после проведения ЧМ-2018. Специалисты малость ошиблись и обработали территории (на это выделили миллионы рублей и даже привлекли авиацию) чуть раньше. Так что к самому чемпионату мошка чувствовала себя очень привольно и без зазрения совести грызла и волгоградцев и тунисцев и даже благородных англичан. Такого нашествия не помнили даже местные жители. Она чуть не сорвала пару матчей мундиаля. Погибших в результате ЧП не было, а вот пострадавших - тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU